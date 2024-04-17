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Haberler Yaşam AKOM'dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:38

AKOM'dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika haberleri: Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtilen açıklamada, tarih verilerek sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği kaydedildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

AKOM’dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika hava durumu haberleri: Nisan ayının gelmesiyle yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre; yaz mevsimini aratmayan bunaltıcı sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Öte yandan AKOM, İstanbul için de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İşte detaylar...

AKOM’dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor

YURDUN BATI BÖLGELERİ ALÇAK BASINÇ SİSTEMİNİN ETKİSİ ALTINA GİRECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi.

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AKOM’dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor

Açıklamada, il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

AKOM’dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

AKOM’dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor

KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporunda; bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

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