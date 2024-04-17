AKOM’dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika hava durumu haberleri: Nisan ayının gelmesiyle yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre; yaz mevsimini aratmayan bunaltıcı sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Öte yandan AKOM, İstanbul için de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İşte detaylar...