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AKOM'dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
16:38
AKOM'dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor! Tarih verildi: Sıcaklıklar düşüyor
Son dakika haberleri: Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtilen açıklamada, tarih verilerek sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği kaydedildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…