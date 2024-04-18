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Akran zorbalığı öldürüyordu: 7 yaşındaki çocuğun kulağı kesildi!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
11:14
Akran zorbalığı öldürüyordu: 7 yaşındaki çocuğun kulağı kesildi!
Eskişehir'de 7 yaşındaki A.Ç. iddiaya göre okulda akran zorbalığına uğradı. Bir arkadaşının çarpması sonucu kalorifer peteğine çarpan ve kulağı kesilen A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Kulağına 4 dikiş atılırken doktorlar beyin kanaması riskinin bulunduğunu açıkladı. Aile ise öğretmenin çocuklarıyla ilgilenmediğini söyleyip duruma tepki gösterdi.