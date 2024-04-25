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Aksaray'da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: 'Güzergah' detayı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
19:16
Aksaray'da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: 'Güzergah' detayı
Aksaray'da güzergah değiştirme isteğini yerine getirmediği gerekçesiyle halk otobüsü şoförü Alattin Oruç'la tartışıp, bıçakla yaralayan Abdurrahman Çiftçi (19), gözaltına alındı. Çiftçi'nin, halk otobüs şoförü Alattin Oruç'tan güzergah değiştirmesini istediği ve şoförün de bu talebi reddettiği için olayın meydana geldiği belirtildi.