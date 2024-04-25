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Haberler Yaşam Aksaray'da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: 'Güzergah' detayı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 19:16

Aksaray'da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: 'Güzergah' detayı

Aksaray'da güzergah değiştirme isteğini yerine getirmediği gerekçesiyle halk otobüsü şoförü Alattin Oruç'la tartışıp, bıçakla yaralayan Abdurrahman Çiftçi (19), gözaltına alındı. Çiftçi'nin, halk otobüs şoförü Alattin Oruç'tan güzergah değiştirmesini istediği ve şoförün de bu talebi reddettiği için olayın meydana geldiği belirtildi.

Kaan ATALAY
Aksaray’da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: ’Güzergah’ detayı

Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı.

Aksaray’da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: ’Güzergah’ detayı

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Abdurrahman Çiftçi, halk otobüs şoförü Alattin Oruç'tan güzergah değiştirmesini istedi.

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Aksaray’da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: ’Güzergah’ detayı

Çiftçi, bu isteği geri çeviren Oruç ile tartışıp bıçakla saldırdı.

Aksaray’da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: ’Güzergah’ detayı

BIÇAKLA YARALANDI

Oruç saldırı sonucu sağ kolundan bıçakla yaralandı.

Aksaray’da halk otobüsü şoförünü bıçakla yaralamıştı! Sebebi ortaya çıktı: ’Güzergah’ detayı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

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