Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.12.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 06:34

ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçları 2022 için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve akademik kadroya başvuruda bulunacak adayların tercih ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 2022/3 sonuç belgesi sorgulama işlemleri başlıyor. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını sorguluyor. ALES sınav sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Puanlar, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? İşte, son dakila açıklaması ile detaylar...

ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklaması sonrası adaylar puanlarına erişebilecek. Özellikle yüksek lisans başvurularında geçerli olacak puan, aynı zamanda akademi üzerinde de etkili. ALES sonuç belgesi alma ekranı sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açılacak. Peki, 2022/3 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? İşte, yanıtlar...

ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ALES başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarihi açıkladı. Sınav sonuçlarının erken açıklanması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündemine bulunmuyor. ALES sınav sonuçları 9 Aralık Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saati ise henüz belli olmadı. ÖSYM genellikle sınav sonuçlarını öğlen saat 12.00'a kadar ilan ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ALES 2022 3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, her sınavda olduğu gibi bu oturumda da AİS üzerinden ilan edilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Sınav sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. ÖSYM AİS'ten erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınav sonuç ekranında adaylar, sayısal ve sözel alanda katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları ile birlikte elde ettikleri puanları görüntüleyecek.

ALES SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

2023 ALES SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM yayınladığı 2023 sınav takvimini geri çekti. YKS sınav tarihlerinde değişiklik yapılarak sınav takviminin güncellenmesi bekleniyor. ALES sınav tarihlerinde değişiklik yapılması düşünülmüyor. Daha önce yayınlanan takvimde yılın ilk ALES oturumunun 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

SON DAKİKA