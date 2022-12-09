Haberler Yaşam ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 09.12.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 06:34

ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2022/3 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçları 2022 için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve akademik kadroya başvuruda bulunacak adayların tercih ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 2022/3 sonuç belgesi sorgulama işlemleri başlıyor. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını sorguluyor. ALES sınav sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Puanlar, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? İşte, son dakila açıklaması ile detaylar...