ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 ALES/3, ÖSYM tarafından 20 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu yıl son kez düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından ALES sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada sınava katılım sağlayan adaylar, ''ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere ALES sınav sonuçları, 5 yıl süreyle geçerli olacak. İşte 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.