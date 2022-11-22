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Haberler Yaşam ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:03

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 ALES/3, ÖSYM tarafından 20 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu yıl son kez düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından ALES sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada sınava katılım sağlayan adaylar, ''ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere ALES sınav sonuçları, 5 yıl süreyle geçerli olacak. İşte 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı soruları yanıt arıyor. 20 Kasım Pazar günü 81 ilde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayan adayların yönelttiği ''ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu ÖSYM tarafından yayınlanan akademik takvimle yanıt buldu. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES sınavı sonuçları, Aralık ayında açıklanacak. İşte, ÖSYM ile 2022 ALES 3 sonuçları açıklanma tarihi ve ALES sonuçları sorgulama ekranı…

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takviminde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi. Takvime göre, ALES sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA: ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava katılım sağlayan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İÇİN TIKLAYINIZ

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

ALES DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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