ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES/3 sonuçları sorgula!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.