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Haberler Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES/3 sonuçları sorgula!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 15:03

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES/3 sonuçları sorgula!

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınav sonuçları merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 21 Kasım 2021 Pazar günü sona ermiş ve gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES/3 sonuçları sorgula!

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı son günlerde merak ediliyor. Akademik personel kariyer hedefi olan vatandaşlar ilgili kurumdan gelecek açıklamaya kilitlendi. Adaylar sonuçların açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES/3 sonuçları sorgula!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES/3 sonuçları sorgula!

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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