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Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:17

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? ÖSYM ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Sınava giren/girecek vatandaşlar, "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramakta. Toplam 150 dakika sürecek olan ALES sınav sonuçları tarihi 2023, ÖSYM tarafından yayımlandı. 2023-ALES/1 sınavı, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için zorunlu kılınmakta. Peki, ALES ne zaman açıklanır 2023? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? ÖSYM ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi 2023, sınava giren vatandaşlar tarafından araştırılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Nisan 2023 saat 10.15'te başlayacak ve 2,5 saat sürecek. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte detaylar

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? ÖSYM ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? ÖSYM ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? ÖSYM ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? ÖSYM ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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