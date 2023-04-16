Haberler Yaşam ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023? ÖSYM ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:17

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Sınava giren/girecek vatandaşlar, "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramakta. Toplam 150 dakika sürecek olan ALES sınav sonuçları tarihi 2023, ÖSYM tarafından yayımlandı. 2023-ALES/1 sınavı, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için zorunlu kılınmakta. Peki, ALES ne zaman açıklanır 2023? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar