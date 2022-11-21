ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir!

ALES soruları ve cevapları gündemdeki yerini koruyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 ALES/3, 20 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu yıl son kez düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından ALES soruları ve cevapları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınavda sorulan soruların doğru yanıtlarını araştıran adaylar, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir linki!