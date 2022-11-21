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Haberler Yaşam ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:10

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir!

ALES soruları ve cevapları gündemdeki yerini koruyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 ALES/3, 20 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu yıl son kez düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından ALES soruları ve cevapları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınavda sorulan soruların doğru yanıtlarını araştıran adaylar, ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir linki!

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir!

ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak soruları yanıt buldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Söz konusu sınava katılan ve puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, ALES soruları ve cevap anahtarı %10'luk kısmını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir ekranı!

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir!

SON DAKİKA: ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava katılım sağlayan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takviminde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi. Takvime göre, ALES sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir!

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2022/3 ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüle – indir!

ALES DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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