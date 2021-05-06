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Haberler Yaşam Alev Alev yeni bölümde şok gelişme! Alev Alev finale doğru giderken Ozan vuruldu mu, Berkay Ateş diziden çıktı mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 13:46

yeni bölümde şok gelişme! Alev Alev finale doğru giderken Ozan vuruldu mu, diziden çıktı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender gibi isimlerin bulunduğu dizide bu hafta Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Öte yandan Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Ozan vuruldu mu, diziden çıktı mı sorusunun yanıtı belli olacak. İşte Alev Alev 26.yeni bölüm ile ilgili detaylar…

Alev Alev yeni bölümde şok gelişme! Alev Alev finale doğru giderken Ozan vuruldu mu, Berkay Ateş diziden çıktı mı?

yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen dizide bu hafta Ozan'ın sahnesi damga vuracak. Yeni bölümde Ozan, Çelebi için plan yaparken kendisini de uçurumun kenarında bulur. Öte yandan Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Yeni bölümü izleyince dizinin takipçileri Ozan vuruldu mu, diziden çıktı mı sorusuna yanıt arayacak. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasıyla Ozan vuruldu mu sorusu yanıt bulacak.

Alev Alev yeni bölümde şok gelişme! Alev Alev finale doğru giderken Ozan vuruldu mu, Berkay Ateş diziden çıktı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

bu akşam 26. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

ALEV ALEV'DE OZAN VURULDU MU, BERKAY ATEŞ DİZİDEN ÇIKTI MI?

Alev Alev yeni bölümde Ozan'ın vurulup vurulmadığı merak ediliyor. Dizinin bu akşamki yeni bölümünde 'in canlandırdığı Ozan karakterinin ölüp ölmediği belli olacak.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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Alev Alev yeni bölümde şok gelişme! Alev Alev finale doğru giderken Ozan vuruldu mu, Berkay Ateş diziden çıktı mı?

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen , İstanbul doğumludur. Anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan'lıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Berkay Ateş, oyunculuğa televizyon ekranlarında 'Sessiz Fırtına' ile başladı.

Karadayı, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş, Anne dizisindeki performansı ile geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır.

Berkay Ateş'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)

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