Alev Alev yeni bölümde şok gelişme! Alev Alev finale doğru giderken Ozan vuruldu mu, Berkay Ateş diziden çıktı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev bu akşam 26. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

ALEV ALEV'DE OZAN VURULDU MU, BERKAY ATEŞ DİZİDEN ÇIKTI MI?

Alev Alev yeni bölümde Ozan'ın vurulup vurulmadığı merak ediliyor. Dizinin bu akşamki yeni bölümünde Berkay Ateş'in canlandırdığı Ozan karakterinin ölüp ölmediği belli olacak.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!