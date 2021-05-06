Alev Alev yeni bölümde şok gelişme! Alev Alev finale doğru giderken Ozan vuruldu mu, Berkay Ateş diziden çıktı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender gibi isimlerin bulunduğu dizide bu hafta Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Öte yandan Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Ozan vuruldu mu, Berkay Ateş diziden çıktı mı sorusunun yanıtı belli olacak. İşte Alev Alev 26.yeni bölüm ile ilgili detaylar…