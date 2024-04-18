Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o "oğlağım" dedi! "Dünyayı da verseler onu değişmem"

"'ONU BABAANNEME GÖTÜRMEM LAZIM' DEDİM"

Oğlağı babaannesi Hülya Deniz'e götüren Cansu Deniz, "Birisi oğlağı getiriyordu, onu görür görmez dedim ki, 'onu babaanneme götürmem lazım' dedim. Aldım onu hemen kucağıma babaanneme götürdüm. Çok mutlu oldu. Baygınlık geçirirken oğlağı görünce kendine geldi. O an bende çok mutlu oldum duygulandım" diye konuştu.

