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Haberler Yaşam Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o "oğlağım" dedi! "Dünyayı da verseler onu değişmem"
Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:00

Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o "oğlağım" dedi! "Dünyayı da verseler onu değişmem"

Bolu'da dün çıkan yangında ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle dönmüştü. Yeni doğan oğlağın öldüğünü sanan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü. Hülya Deniz, "Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı, oğlağı gördüm ya orda o bana yetti" dedi.

İHA
Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o oğlağım dedi! Dünyayı da verseler onu değişmem

Yangın, dün öğle saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Mustafa Denizli'ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın başladı.

Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o oğlağım dedi! Dünyayı da verseler onu değişmem

Samanlıkta çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının alevleri hemen bitişiğinde bulunan ahır, fırın evi ve diğer samanlığa sıçradı. Ahırda bulunan bir traktör, 16 büyükbaş, ve 7 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o oğlağım dedi! Dünyayı da verseler onu değişmem

GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI OĞLAĞA KAVUŞUNCA MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜ
Yeni doğan oğlağa gözü gibi bakan Hülya Deniz, yavru oğlağın öldüğünü sandı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü. Yangın sebebiyle, ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle dönmüştü.

Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o oğlağım dedi! Dünyayı da verseler onu değişmem


Yangın nedeniyle mağdur olan Deniz ailesine çevre köylerden saman balya desteği geldi. Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, köyündeki vatandaşlardan topladığı 500 adet saman balyasını, aileye teslim etti.

Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o oğlağım dedi! Dünyayı da verseler onu değişmem

"'ONU BABAANNEME GÖTÜRMEM LAZIM' DEDİM"
Oğlağı babaannesi Hülya Deniz'e götüren Cansu Deniz, "Birisi oğlağı getiriyordu, onu görür görmez dedim ki, 'onu babaanneme götürmem lazım' dedim. Aldım onu hemen kucağıma babaanneme götürdüm. Çok mutlu oldu. Baygınlık geçirirken oğlağı görünce kendine geldi. O an bende çok mutlu oldum duygulandım" diye konuştu.

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