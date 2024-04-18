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Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o "oğlağım" dedi! "Dünyayı da verseler onu değişmem"
Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
17:00
Alevler arasında her şeyini kaybetti ama o "oğlağım" dedi! "Dünyayı da verseler onu değişmem"
Bolu'da dün çıkan yangında ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle dönmüştü. Yeni doğan oğlağın öldüğünü sanan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü. Hülya Deniz, "Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı, oğlağı gördüm ya orda o bana yetti" dedi.