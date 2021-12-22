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Haberler Yaşam Ali Murat Altunmeşe’yi toprağa veren İzzet Altınmeşe yıkıldı! Bir babanın en zor günü...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:17

Ali Murat Altunmeşe’yi toprağa veren İzzet Altınmeşe yıkıldı! Bir babanın en zor günü...

Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetmişti. Altunmeşe, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede çekilen kareler ise yürekleri deldi

MUSTAFA KAYA
Son dakika | İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altunmeşe’yi ebediyete uğurladı! Bu kareler yürek parçaladı!

Son dakika haberi: Olay geçen hafta Mersin'de meydana geldi. Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe'nin oyunculuk yapan oğlu Ali Murat Altunmeşe, dayısının evine gitti.

Son dakika | İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altunmeşe’yi ebediyete uğurladı! Bu kareler yürek parçaladı!

Genç adam burada 11. katta bulunan dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

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Son dakika | İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altunmeşe’yi ebediyete uğurladı! Bu kareler yürek parçaladı!

SON DAKİKA | İZZET ALTINMEŞE OĞLU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'YE VEDA

Cenazesi İstanbul'a getirilen Ali Murat Altunmeşe, bugün Göktürk Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika | İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altunmeşe’yi ebediyete uğurladı! Bu kareler yürek parçaladı!

İZZET ALTINMEŞE AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Oğlunun tabutunun başında dua eden acılı baba İzzet Altınmeşe, ayakta durmakta güçlük çekti…

Son dakika | İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altunmeşe’yi ebediyete uğurladı! Bu kareler yürek parçaladı!

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe, 22 Nisan 1979'da Ankara'da doğdu. ABD'deki North Brunswick Township High School ve Middlesex Community College okullarında aldığı eğitimin ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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