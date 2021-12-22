Ali Murat Altunmeşe’yi toprağa veren İzzet Altınmeşe yıkıldı! Bir babanın en zor günü...

Son dakika haberi: Olay geçen hafta Mersin'de meydana geldi. Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe'nin oyunculuk yapan oğlu Ali Murat Altunmeşe, dayısının evine gitti. Genç adam burada 11. katta bulunan dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. SON DAKİKA | İZZET ALTINMEŞE OĞLU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'YE VEDA Cenazesi İstanbul'a getirilen Ali Murat Altunmeşe, bugün Göktürk Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verildi. İZZET ALTINMEŞE AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI Oğlunun tabutunun başında dua eden acılı baba İzzet Altınmeşe, ayakta durmakta güçlük çekti... ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR? Ali Murat Altunmeşe, 22 Nisan 1979'da Ankara'da doğdu. ABD'deki North Brunswick Township High School ve Middlesex Community College okullarında aldığı eğitimin ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2013'te İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 'Karanlık İşler', 'Açıl Kafam Açıl' ve 'At' oyunlarında rol aldı. Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği 'İki Efendinin Uşağı', 'Çingeneler Gökyüzünde Yaşar', 'Sızı', 'Mevlana'dan Öyküler' ve 'Üzgün Ağaçlar Ülkesi' oyunlarında da yer alan Altunmeşe ayrıca 'Ali Baba ve 7 Cüceler', 'Bir Don Juan Öldürmek' filmleri ile 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisiyle seyirci karşısına çıktı.