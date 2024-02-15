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Haberler Yaşam Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:03

Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!

İstanbul'da alkollü Oğuzhan G., kaldırımda bekleyen aikido eğitmeni Cihan Bağcı'ya çarptı. Kanlar içinde kalan Cihan Bağcı'yı farklı yerlere taşımaya çalıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kafasını da yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı. Alkollü sürücü bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı. Ölümden dönen ancak felç kalan Bağcı, şoförün serbest kalmasıyla bir kez daha yıkıldı…

İHA
Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!

Korkunç olay, geçtiğimiz 11 Ocak Perşembe günü saat 01.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Rami Caddesi üzerinde bulunan Edirnekapı Şehitliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, profesyonel aikido eğitmeni Cihan Bağcı (41) Edirnekapı Şehitliği önünde taksiden inerek kaldırımda beklemeye başladı. O esnada iddiaya göre süratli gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Oğuzhan G. kontrolündeki 34 CZG 379 plakalı araç, eğitmene çarptı.

Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!

EŞİ "ALKOLLÜSÜN KAÇ" DEMİŞ

Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı. Alkollü sürücü bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı. Oğuzhan G.'nin yanında bulunan eşi Elif Aybüke G.'nin "Alkollüsün, kaç" demesi üzerine olay yerinden yaya bir şekilde uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza yerine gelen ekipler talihsiz eğitmeni hastaneye kaldırırken, 4 gün yoğun bakımda kalan eğitmen 25 gün hastanede tedavi gördü ve birkaç ameliyat geçirdi.

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Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ AMA…

Kazanın yaşandığı gün olay yerinden kaçan sürücü Oğuzhan G., 5 gün sonra ifade vermek üzere emniyete gitti. Eşi Elif Aybüke G.'nin ilk alınan ifadesinde aracı bir başka arkadaşının kullandığını söylediği ardından iki gün sonra tekrar emniyete giderek ifadesini değiştirerek eşinin aracı kullandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan sürücü Oğuzhan G.'ye emniyette "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Ancak sürücü savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.

Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!

KAZADAN SONRA FARKLI YERLERE SÜRÜKLEMİŞ

Hayatını alt üst eden kazayı anlatan Cihan Bağcı, "Ben uluslararası antrenör belgesine sahip bir sporcuyum. Ben de Türkiye'de süregelen trafik terörü mağdurlarından birisiyim. Yaklaşık bir ay önce alkollü bir sürücünün kaldırımda durduğum esnada beni ezmesi sonucu tüm yaşantım değişti.

Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!

Kaza sırasında kafatasımda, çenemde, bacağımda ve kulak kemiklerimde kırıklar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle başımdan ağır darbe aldım. Üstelik bana çarpan sürücü, kan kaybı yaşadığım esnada ve bilincim kapalıyken beni bulunduğum yerden farklı bir noktaya taşımaya çalışmış, bu sayede yaşamını ikinci kez tehlikeye atmıştır. O esnada alkollü sürücünün yanında bulunan eşinin de 'Alkollüsün, kaç' dediği çevredeki görgü tanıklarının telefon kayıtlarına yansımıştır" dedi.

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