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Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:03
Alkollü sürücü dehşeti! Aikido eğitmeni felç kaldı: Kaza sonrası yerlerde sürüklemiş!
İstanbul'da alkollü Oğuzhan G., kaldırımda bekleyen aikido eğitmeni Cihan Bağcı'ya çarptı. Kanlar içinde kalan Cihan Bağcı'yı farklı yerlere taşımaya çalıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kafasını da yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı. Alkollü sürücü bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı. Ölümden dönen ancak felç kalan Bağcı, şoförün serbest kalmasıyla bir kez daha yıkıldı…