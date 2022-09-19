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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak
Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 14:14

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Kayra Zabcı oldu. Dizide Seferiye Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Kayra Zabcı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Zabcı'nın iddialı paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı'nın birbirinden güzel Instagram pozları…

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak

Başrolünde Alparslan rolüyle Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak

Senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı dizi, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken dizinin ikinci sezon kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Kayra Zabcı oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak

Kayra Zabcı, Akça Hatun'un hikayesi bittiği için Fahriye Evcen'in diziden ayrılmasının ardından Barış Arduç'un yeni partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.

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