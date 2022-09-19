Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Barış Arduç’un yeni partneri Fahriye Evcen’i aratmayacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Kayra Zabcı oldu. Dizide Seferiye Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Kayra Zabcı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Zabcı'nın iddialı paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı'nın birbirinden güzel Instagram pozları…