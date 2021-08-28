Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Alpay Kalyon Alaçatı'da bar kavgasında katledildi! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: "İğreniyorum"
Giriş Tarihi: 28.08.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 12:37

Alpay Kalyon Alaçatı'da bar kavgasında katledildi! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: "İğreniyorum"

İzmir Alaçatı'da bar kavgasına karışan Alpay Kalyon, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anında yanında olan eski eşi Sırma Akman, Instagram hesabından isyan etti: "İğreniyorum..." İşte ayrıntılar...

Alpay Kalyon Alaçatı’da bar kavgasın katledildi! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: İğreniyorum

İzmir'de Alpay Kalyon Alaçatı'da öldürülmüştü! Cinayete şahit olan eski eşi Sırma Akman Instagram hesabından isyan etti. İşte son ayrıntılar...

Alpay Kalyon Alaçatı’da bar kavgasın katledildi! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: İğreniyorum

Olay, 21 Eylül Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alpay Kalyon Alaçatı’da bar kavgasın katledildi! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: İğreniyorum
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Alpay Kalyon Alaçatı’da bar kavgasın katledildi! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: İğreniyorum

Pasta cila, seramik kaplama işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü.

Alpay Kalyon Alaçatı’da bar kavgasın katledildi! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: İğreniyorum

Kalyon yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.

SON DAKİKA