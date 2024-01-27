Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Alper Gezeravcı'dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı
Giriş Tarihi: 27.01.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 21:34

Alper Gezeravcı'dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu ve uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyini gerçekleştirdi. Türkiye Uzay Ajansı da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayimiz için oldukça önemli bir çalışma." dedi.

AA
Alper Gezeravcı’dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği çalışmalarına 7. deneyiyle devam etti.

Alper Gezeravcı’dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı

GMETAL DENEYİ

Gezeravcı, bugün, TÜBİTAK MAM'dan Prof. Dr. İskender Gökalp ve Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu "gMetal" deneyine başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alper Gezeravcı’dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı

Deneyle, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.

Alper Gezeravcı’dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı

BUGÜNE KADAR 6 DENEY HAYATA GEÇİRDİ

Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 6 deneyi hayata geçirdi.

Alper Gezeravcı’dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı

Astronot Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE", gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine devam ediyor.

SON DAKİKA