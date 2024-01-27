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Alper Gezeravcı'dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı
Giriş Tarihi: 27.01.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
21:34
Alper Gezeravcı'dan GMetal deneyi: Savunma sanayimiz için kritik önemde! Derin uzay görevi detayı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu ve uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyini gerçekleştirdi. Türkiye Uzay Ajansı da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayimiz için oldukça önemli bir çalışma." dedi.