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Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
06:10
Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?
8 Kasım günü kuyumculara giderek altın alım ve satımı yapacak olanlar yoğun olarak çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadardan satılıyor-alınıyor? sorusuna yanıt arıyor. 8 Kasım canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.