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Haberler Yaşam Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 06:10

Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?

8 Kasım günü kuyumculara giderek altın alım ve satımı yapacak olanlar yoğun olarak çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadardan satılıyor-alınıyor? sorusuna yanıt arıyor. 8 Kasım canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.

Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları 8 Kasım günü merak edilerek çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadardan satılıyor-alınıyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ALTIN FİYATLARI 8 KASIM

Altın fiyatları canlı tablosu ve tüm detaylar şöyle;

Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?

Aşağıda yer alan canlı tabloyla güncel altın verilerini anbean takip edebilirsiniz.

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Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?
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