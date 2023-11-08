Haberler Yaşam Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 06:10

Canlı Altın fiyatları 8 Kasım 2023 | Çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadar oldu, kaç TL?

8 Kasım günü kuyumculara giderek altın alım ve satımı yapacak olanlar yoğun olarak çeyrek, yarım, tam ve gram altın bugün ne kadardan satılıyor-alınıyor? sorusuna yanıt arıyor. 8 Kasım canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.