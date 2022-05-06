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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.05.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 22:05

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

"Altın fiyatları" ülke ve dünya gündeminde meydana gelen gelişmelerden etkilenerek inişli ve çıkışlı seyir gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde FED politika faiz kararının açıklanması sonrasında altın fiyatları düştü mü - yükseldi mi? merak edilerek 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular aracılığıyla yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Merak konusu olan 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika olaylarından etkilenerek kur bazında dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları canlı veriler üzerinden öğrenilmek isteniyor. FED faiz kararı sonrasında yatırım ve daha pek çok amaçlı altın ve ürünlerini almak isteyenler kuyumculara gitmeden önce fikir edinmek isteyerek 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? sorularına cevap arıyor.

ALTIN FİYATLARI GRAM, YARIM, ÇEYREK, TAM, CUMHURİYET VE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Son Dakika Altın fiyatları canlı tablo verileri ve diğer tüm detaylar şu şekilde;

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI VERİLER

6 Mayıs güncel Altın fiyatlarına aşağıda yer alan canlı gösterge üzerinden erişebilir ve anbean takip edebilirsiniz.

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTININ KİLOGRAMI 919 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 919 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 901 bin 100 lira, en yüksek 919 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 919 bin liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 653 milyon 457 bin 12,10 lira, işlem miktarı ise 1.839,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 759 milyon 454 bin 36,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | 6 Mayıs canlı Altın fiyatları gram, yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve 22 Ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı. (AA)

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