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Haberler Yaşam Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 09:59

Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!

Denizli'de S.A., akıllara durgunluk veren bir soyguna imza attı. Genç kadın önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarıyla altın günü yaptı. Ardından işten izin alıp hepsinin evlerine girerek ziynet eşyalarını çaldı! İşte şoke eden vurgunun detayları…

İHA
Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!

Şaşkına çeviren olay Denizli'de ekim ayında yaşandı. Mehmet K. ve eşinin 10 yıllık birikimleri olan 700 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!

Jandarmanın dedektifleri, ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışan ve hiçbir iz bırakmayan hırsızın bulunması için titiz bir inceleme yaptı. JASAT dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışması sonucu, hırsızın S.A. olduğu ortaya çıktı.

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Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!

OPERASYONUN ADI: ALTIN GÜNÜ!

Altın Günü adı verilen operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Mehmet K.'nın evinden çalışan 700 bin liralık altının yanı sıra aynı mahallede 2022 yılında yaşanan ve yine Mehmet K. ile aynı iş yerinde çalışan mağdurun çalınan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarına ulaşıldı.

Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!

ANAHTARLARINI KOPYALAMIŞ!
Aynı iş yerinde çalıştığı iki arkadaşına tuzak kurarak, altınlarını çalan şüphelinin planı, herkesi şoka uğrattı. Gözaltına alınan S.A. ifadesinde aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları mağdurları altın günü düzenleyerek evine davet ettiği, kendi altınlarını gösterdiği ve kendisinin de iadeyi ziyarete gittiği evlerde iş arkadaşlarının altınlarına bakıp yer tespiti yaptığını anlattı.

Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!

İş yerinde çalıştığı esnada mağdurların çantalarından habersizce ev anahtarını alan S.A.'nın aynı gün içerisinde anahtarların kopyasını yaptırarak tekrar çantalarına bıraktığı, farklı günlerde ise iş yerinden birkaç saat izin alarak tespit yaptığı evlere giderek altınlarını çaldığı ortaya çıktı. Çaldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bir bölümünü evinde gizleyen S.A.'nın kapıları zorlamadığı ve evleri daha önceden bildiği için hırsızlık olayında şüphe bırakmadığı anlaşıldı.

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