Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!

İş yerinde çalıştığı esnada mağdurların çantalarından habersizce ev anahtarını alan S.A.'nın aynı gün içerisinde anahtarların kopyasını yaptırarak tekrar çantalarına bıraktığı, farklı günlerde ise iş yerinden birkaç saat izin alarak tespit yaptığı evlere giderek altınlarını çaldığı ortaya çıktı. Çaldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bir bölümünü evinde gizleyen S.A.'nın kapıları zorlamadığı ve evleri daha önceden bildiği için hırsızlık olayında şüphe bırakmadığı anlaşıldı.