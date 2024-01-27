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Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
09:59
Altın günü vurgunu! Dedektifleri bile şoka uğrattı: Arkadaşlarının evini böyle soymuş!
Denizli'de S.A., akıllara durgunluk veren bir soyguna imza attı. Genç kadın önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarıyla altın günü yaptı. Ardından işten izin alıp hepsinin evlerine girerek ziynet eşyalarını çaldı! İşte şoke eden vurgunun detayları…