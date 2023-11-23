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Haberler Yaşam Alzheimer'ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:52

Alzheimer'ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Alzheimer hastalığı, genellikle ilerleyen yaşla birlikte sinir hücrelerinin zamanla hasar görmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, genellikle hafıza kaybı, bilişsel bozukluklar ve kişilik değişiklikleri ile kendini gösterir. Alzheimer hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, yaş, cinsiyet ve çevresel etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Maalesef, Alzheimer hastalığı henüz tamamen tedavi edilebilir bir durum değildir, ancak araştırmalar erken fark edildiği durumlarda gelişmesini engellenebileceğini ve hatta durdurulabileceğini gösteriyor.

Alzheimer’ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise Alzheimer hastalığı riskinizi 15 yıl önceden görmenizin mümkün olduğunu gösteriyor.

Alzheimer’ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Siz farkında olmasanız bile göbeğin derinliklerinde gömülü olan yağlar Alzheimer hastalığı riskini artırabilir.

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Alzheimer’ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Bu, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin (RSNA) yakın zamanda yayınladığı araştırmaya göre, göbekteki iç organları çevreleyen iç organ yağı, semptomların ortaya çıkmasından 15 yıl öncesine kadar, 50 yaşından daha genç bireylerde gelecekteki demansa işaret edebilecek beyin değişiklikleriyle bağlantılıydı.

Alzheimer’ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Aging and Disease dergisinde yayınlanan araştırmada, Alzheimer hastalarında tipik olarak görülen herhangi bir iltihaplanma ve "plak ve düğümlere" odaklanarak, 40 ila 60 yaşları arasındaki "bilişsel açıdan sağlıklı" 54 katılımcının beyin MR'larını ve PET taramalarını analiz edildi.

Alzheimer’ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Ayrıca araştırmacılar, orta yaşlı yetişkinlerin vücut kitle indeksini (BMI), obezite seviyelerini, kan şekeri ve karın yağ dokusunu da değerlendirdiler.

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