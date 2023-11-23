Haberler Yaşam Alzheimer'ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:52

Alzheimer'ı 15 yıl önceden haber veriyor! Eğer vücudunuzun bu bölgesinde yağlanma varsa…

Alzheimer hastalığı, genellikle ilerleyen yaşla birlikte sinir hücrelerinin zamanla hasar görmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, genellikle hafıza kaybı, bilişsel bozukluklar ve kişilik değişiklikleri ile kendini gösterir. Alzheimer hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, yaş, cinsiyet ve çevresel etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Maalesef, Alzheimer hastalığı henüz tamamen tedavi edilebilir bir durum değildir, ancak araştırmalar erken fark edildiği durumlarda gelişmesini engellenebileceğini ve hatta durdurulabileceğini gösteriyor.