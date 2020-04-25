Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya ve Samsun'da sahur ve iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk gün binlerce vatandaş 2020 imsakiye arayışı içerisine girdi. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bu mübaret ay Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Amasya ve Samsun'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti!

AMASYA VE SAMSUN'DA İFTAR VE SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sene içindeki ayların efendisi olan Ramazan, mubârek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayıdır. Bu ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklîmine girerler.

İşte Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti...