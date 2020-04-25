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ve ’da sahur ve iftar saati kaçta? Amasya, Samsun 2020 imsakiye ile iftar vakti - akşam ezanı saati!

Binlerce Müslüman Ramazan ayının ilk gününde oruç tutmanın ve ibadet etmenin huzurunu yaşarken öte yandan her geçen saat insanların iftar ne zaman sorusunu araştırmasına neden oluyor. Hal böyle olunca internet aracılığı ile ve 'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna da yanıt arıyor. Buna göre; Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından Amasya ve Samsun'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte il il imsakiye ile iftar vakitleri…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 01:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 01:44
Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

ve 'da sahur ve iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk gün binlerce vatandaş 2020 imsakiye arayışı içerisine girdi. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bu mübaret ay Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Amasya ve Samsun'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti!

AMASYA VE SAMSUN'DA İFTAR VE SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sene içindeki ayların efendisi olan Ramazan, mubârek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayıdır. Bu ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklîmine girerler.

İşte Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti...

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:31'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Samsun'da yatsı namazı saati ise 21:01

SAMSUN'DA İFTARA NE KADAR KALDI? SAMSUN 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:32'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Amasya'da yatsı namazı saati ise 21:00

AMASYA'DA İFTARA NE KADAR KALDI? AMASYA'DA 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

Amasya, Samsun imsakiye ile iftar vakti! 2020 Amasya ve Samsun’da sahur ve iftar saati kaçta?

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