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'da bir evden tonlarca çöp çıktı

Çöp biriktirme hastalığı 'da bir mahalleyi yaşanmaz hale getirdi. Çevreye kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine bildirilen adrese giden ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.01.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 16:48
Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı

'da, belediye ekiplerince temizlenen bir evden tonlarca ton çöp çıktı.

Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı

Gökmedrese Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese belediye ekipleri sevk edildi.

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Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı

Eve giren Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu.

Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı

Ekiplerce temizlenen evden çıkarılan tonlarca çöp 3 günde taşınabildi. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu evden önceki yıllarda da tonlarca çöp ve hurda alındığını söyledi.

Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı

Torba ve poşetlere doldurularak bahçede istiflenen çöpler, ekipler tarafından 3 günde taşındı.

Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı

Ekipler, ev sahibi Ali Keçeci'ye uyarıda bulundu.

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