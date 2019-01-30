Çöp biriktirme hastalığı Amasya'da bir mahalleyi yaşanmaz hale getirdi. Çevreye kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine bildirilen adrese giden ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadı. Amasya'da, belediye ekiplerince temizlenen bir evden tonlarca ton çöp çıktı. Gökmedrese Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese belediye ekipleri sevk edildi. Eve giren Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu. Ekiplerce temizlenen evden çıkarılan tonlarca çöp 3 günde taşınabildi. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu evden önceki yıllarda da tonlarca çöp ve hurda alındığını söyledi. Torba ve poşetlere doldurularak bahçede istiflenen çöpler, ekipler tarafından 3 günde taşındı. Ekipler, ev sahibi Ali Keçeci'ye uyarıda bulundu.