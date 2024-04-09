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Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:53

Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!

Kolit hastalığına yakalanan Elif Kesgin, ameliyat masasına yattı. Operasyondan altı yıl sonra ise bağırsağında iğne ucu unutulduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadın hastanede acılar içinde kıvranarak hayata gözlerini kapadı. Suç duyurusunda bulunan acılı ailesi ise hastane doktor hakkında 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı. İşte olayın detayları

Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!

Acı olay geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşandı. Bir şirkette yönetici olan 29 yaşındaki Elif Kesgin, 10 yıllık evliliği boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan eşinin şiddet ve baskılarına maruz kaldı. Kesgin, şimdi 8 yaşında olan kızını anne ve babasının yanında büyütmek zorunda kaldı.

Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!

Genç anne, yaşadığı stres nedeniyle 6 yıl önce kolit hastalığına yakalandı. Kadıköy'deki özel bir hastaneye giden Kesgin, ameliyat masasına yattı.

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Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!

İddiaya göre ameliyatın ardından bir türlü iyileşemeyen Elif Kesgin, bu şikâyetlerini ameliyatı yapan doktora ilettiğinde, 'Sen artık bu şikâyetleri huy edindin. Seninki psikolojik. Ağrın, sancın da öyle' denilerek evine yollandı.

Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!

Genç kadın, doktoruna güvendiği için 5 yıl boyunca gidip geldiği özel hastanede şifa ve derman bulamadı. 4 Ocak 2023 tarihinde ise sancıları arttı.

Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!

Evinin yakınındaki devlet hastanesine giden kadın, bağırsağında oksitlenmiş bir iğne ucu bulunduğu ve bu duruma derhâl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Ameliyatının gerçekleştiği özel hastanedeki doktoruna gittiğinde 6 ay boyunca sıvı gıda alması gerektiği söylenerek yine evine yollandı.

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