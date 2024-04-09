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Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
11:53
Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!
Kolit hastalığına yakalanan Elif Kesgin, ameliyat masasına yattı. Operasyondan altı yıl sonra ise bağırsağında iğne ucu unutulduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadın hastanede acılar içinde kıvranarak hayata gözlerini kapadı. Suç duyurusunda bulunan acılı ailesi ise hastane doktor hakkında 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı. İşte olayın detayları