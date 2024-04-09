Ameliyat olan kadının bağırsağında iğne ucu unutuldu! Bir cana 10 milyon TL!

Acı olay geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşandı. Bir şirkette yönetici olan 29 yaşındaki Elif Kesgin, 10 yıllık evliliği boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan eşinin şiddet ve baskılarına maruz kaldı. Kesgin, şimdi 8 yaşında olan kızını anne ve babasının yanında büyütmek zorunda kaldı.