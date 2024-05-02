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Haberler Yaşam Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:56

Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!

3 Nisan'da ABD'de kaldığı evde ölü bulunan Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın (28), ölümünün gün yüzüne çıkarılması için "fethi kabir" işlemi gerçekleştirilecek. Ailenin avukatı Fethi Öksüz, "Tarafımıza geçen bir takım bilgi belge ve yazışmalar Yağmur'un ölümünün bir cinayet olma durumunu kuvvetlendirmektedir. Yeniden bir otopsi işlemi yapılması elzem görülmüştür. Alınan izinle 6 Mayıs Pazartesi günü fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek ve otopsi işlemlerine başlanılacak" dedi.

MURAT KARAMAN
Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da New York'ta kaldığı evde ölü bulundu. Yıllar önce Türkiye'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın ailesi, kızlarının, eski sevgilisi olan Türk asıllı ABD vatandaşı Andre Can F. tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!

Aile avukatları aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na kızlarının ölümünün bir cinayet olması şüphesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!

Ailenin avukatı Fethi Öksüz, "Tarafımıza geçen bir takım bilgi belge ve yazışmalar Yağmur'un ölümünün bir cinayet olma durumunu kuvvetlendirmekte.

Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!

Cumhuriyet savcılığımızla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde her ne kadar ABD'de ayrı bir soruşturma yürütülüyor olsa da olayın tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkabilmesi için fethi kabir işleminin gerçekleştirilerek adli makamlarca yeniden bir otopsi işlemi yapılması elzem görüldü.

Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!

Ailenin de muvafakati ile 6 Mayıs Pazartesi günü fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek ve otopsi işlemlerine başlanılacak" diye konuştu.

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