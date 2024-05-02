Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!

Cumhuriyet savcılığımızla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde her ne kadar ABD'de ayrı bir soruşturma yürütülüyor olsa da olayın tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkabilmesi için fethi kabir işleminin gerçekleştirilerek adli makamlarca yeniden bir otopsi işlemi yapılması elzem görüldü.