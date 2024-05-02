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Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
16:56
Amerika’da ölmüştü: Fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak!
3 Nisan'da ABD'de kaldığı evde ölü bulunan Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın (28), ölümünün gün yüzüne çıkarılması için "fethi kabir" işlemi gerçekleştirilecek. Ailenin avukatı Fethi Öksüz, "Tarafımıza geçen bir takım bilgi belge ve yazışmalar Yağmur'un ölümünün bir cinayet olma durumunu kuvvetlendirmektedir. Yeniden bir otopsi işlemi yapılması elzem görülmüştür. Alınan izinle 6 Mayıs Pazartesi günü fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek ve otopsi işlemlerine başlanılacak" dedi.