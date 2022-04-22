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Haberler Yaşam Amerika'da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 23:18

Amerika'da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Dünyanın farklı noktalarında birbirinden ilginç topluluklar yaşıyor. Amişler ise Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ekonomi merkezinde şaşkına çeviren geleneklerini sürdürüyor. Adeta bir kapalı kutu gibiler. Amişler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. İlginç bir Hristiyan mezhebi olarak biliniyor. ABD'de elektrik, telefon kullanmadan, otomobile binmeden ve her türlü teknolojiyi reddederek yaşayan topluluk Amiş topluluğu hikayesi ile hayretler içinde bırakıyor. Pensilvanya eyaletinde yaşıyorlar ve mezhepleri dolayısıyla oldukça enteresan bir hayatları var.

Amerika’da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Onları görmek için uzun yollardan gelenler var. Bir belgesel tadında yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi birbirinden enteresan topluluklar var. Bunların başında da Amişler geliyor.

Amerika’da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Elbetteki bu başka yerlerde yaşamadıkları anlamına gelmiyor ama daha çok bulundukları yer burası. Hikayeleri ise 1600'lü yılların sonlarına dayanıyor.

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Amerika’da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Amişler, çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkıyorlar, akşamları mum ışığında oturmayı tercih ediyorlar, atlı arabanın yanı sıra zaman zaman bisiklet kullanarak ulaşımı sağlıyorlar ve akşama kadar tarlalarında çalışıp gün batımına yakın evlerine çekiliyorlar.

Amerika’da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Ayrıca Amişler kılık kıyafetlerini son modaya göre değiştirmiyorlar. Yani mezhepleri çıktıktan bu yana aynı şeyi giyiyorlar diyebiliriz.

Amerika’da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Giyim tarzlarıyla da farklı olan Amiş topluluğunda kadınlar uzun kollu ve uzun etekli elbiseler giyiyor. Elbiselerini önlük ve 17. yüzyıldan kalma şapkaları ile tamamlıyorlar.

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