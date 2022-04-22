Haberler Yaşam Amerika'da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Giriş Tarihi: 22.04.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 23:18

Amerika'da yaşıyorlar! Şoke eden geleneğiyle Amişler: Daha fazla çoğalmak amacıyla...

Dünyanın farklı noktalarında birbirinden ilginç topluluklar yaşıyor. Amişler ise Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ekonomi merkezinde şaşkına çeviren geleneklerini sürdürüyor. Adeta bir kapalı kutu gibiler. Amişler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. İlginç bir Hristiyan mezhebi olarak biliniyor. ABD'de elektrik, telefon kullanmadan, otomobile binmeden ve her türlü teknolojiyi reddederek yaşayan topluluk Amiş topluluğu hikayesi ile hayretler içinde bırakıyor. Pensilvanya eyaletinde yaşıyorlar ve mezhepleri dolayısıyla oldukça enteresan bir hayatları var.