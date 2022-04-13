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Haberler Yaşam Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:57

Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü savaş istatistik sitesi Globalfirepower, 2022 yılına ait çok önemli verileri paylaştı. Her yıl düzenli şekilde açıklanan ülkelerin savunma kuvvetleri ile ilgili veriler bu yıl için de duyuruldu. Dünyada en güçlü ordular, donanma kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri tek tek belirleniyor. Birçok istatistiki veri kullanarak hazırlanan rapor dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 sıralamasını da ortaya koydu. Türk Hava Kuvvetleri de listeye damga vurdu. Türkiye dünyanın en güçlü orduları ile ilgili hazırlanan listelerde sık sık üst sıralarda yer alıyor. Envanter sarıları, ekonomik ve stratejik güç gibi detayları da dikkate alarak hazırladığı 2022 en iyi hava kuvvetleri sıralamasında hangi ülkeler bulunuyor? Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dev sıralama...

Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

2022'nin en iyi hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Dünyada 2022'nin En İyi Hava Kuvvetleri ABD'li ünlü internet sitesi tarafından açıklandı. Türkiye de lsitede üstelik önemli bir boktada. Azerbaycan ise 60. sıradan sıralamaya dahil oldu.

İşte 2022'de dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 60 ülke...

Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

60 AZERBAYCAN

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Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

59 TUNUS

Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

58 KENYA

Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde:

57 HOLLANDA

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