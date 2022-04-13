Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

2022'nin en iyi hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Dünyada 2022'nin En İyi Hava Kuvvetleri ABD'li ünlü internet sitesi tarafından açıklandı. Türkiye de lsitede üstelik önemli bir boktada. Azerbaycan ise 60. sıradan sıralamaya dahil oldu.

İşte 2022'de dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 60 ülke...