Amerikalılar açıkladı! Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesi: Türkiye damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü savaş istatistik sitesi Globalfirepower, 2022 yılına ait çok önemli verileri paylaştı. Her yıl düzenli şekilde açıklanan ülkelerin savunma kuvvetleri ile ilgili veriler bu yıl için de duyuruldu. Dünyada en güçlü ordular, donanma kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri tek tek belirleniyor. Birçok istatistiki veri kullanarak hazırlanan rapor dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 sıralamasını da ortaya koydu. Türk Hava Kuvvetleri de listeye damga vurdu. Türkiye dünyanın en güçlü orduları ile ilgili hazırlanan listelerde sık sık üst sıralarda yer alıyor. Envanter sarıları, ekonomik ve stratejik güç gibi detayları da dikkate alarak hazırladığı 2022 en iyi hava kuvvetleri sıralamasında hangi ülkeler bulunuyor? Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dev sıralama...