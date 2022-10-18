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Haberler Yaşam Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue
Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 16:22

Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue

EuroLeague 2022 heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ve Valencia THY Basketbol Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Lige Türkiye temsilcilerimiz arasında yer alan Efes, daha önce 7 kez karşı karşıya geldiği takımla 8. Kez Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluşacak. Basketbolseverler Anadolu Efes Valencia basketbol maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Parkeden galibiyetle ayrılmak isteyen Ergin Ataman yönetimindeki ekip sıkı bir çalışma dönemi geçirdi. Peki, Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler…

Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue

Anadolu Efes Valencia basketbol maçı canlı izle araştırılmaya başladı. Basketbolseverler Euroleague maçları için ekran başına toplandı. Sinan Erdem'de oynanacak basket maçı için heyecan dorukta. THY Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Anadolu Efes Valencia basket takımını konuk edecek. Peki, Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 18 Ekim 2022 (bugün)

Saat: 20.00

Yer: Sinan Erdem Spor Salonu

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Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue

ANADOLU EFES - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma Anadolu Efes Valencia maçı S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue

EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

18 Ekim 2022:

Zalgiris Kaunas – Segafredo Virtus Bologna

Anadolu Efes – Valencia

Fenerbahça Beko – LDLC ASVEL

Maccabi Tel Aviv – AS Monaco

Bayern Münih – Barcelona

Partizan NIS – Armani

Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue

19 Ekim 2022:

Alba Berlin – Panathinaikos

Cazoo Baskonia – Kızıl Yıldız

Real Madrid - Olympiakos

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