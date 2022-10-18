Haberler Yaşam Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2022 EuroLegaue

Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 16:22

EuroLeague 2022 heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ve Valencia THY Basketbol Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Lige Türkiye temsilcilerimiz arasında yer alan Efes, daha önce 7 kez karşı karşıya geldiği takımla 8. Kez Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluşacak. Basketbolseverler Anadolu Efes Valencia basketbol maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Parkeden galibiyetle ayrılmak isteyen Ergin Ataman yönetimindeki ekip sıkı bir çalışma dönemi geçirdi. Peki, Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler…