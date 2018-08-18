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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu

Kurban ı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Giriş Tarihi: 18.08.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 16:26
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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde 2'şer kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu.

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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler sebebiyle otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna çıkış yapıyor.

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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

D-100 karayolunun Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede şehir merkezlerinde de trafik yavaş ilerliyor.

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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

KİLOMETRELERCE KUYRUK

9 günlük Kurban ı tatilini geçirecekleri bölgelere gitmek üzere yola koyulan tatilciler Çanakkale Boğazı'ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Başta İstanbul olmak üzere Trakya'daki kentlerden yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerinde bekleyişleri çileye dönüştü.

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