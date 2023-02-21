Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem farkındalığı yurtta oluşurken, nispeten depremleri az hisseden Başkent'te "Ankara deprem bölgesi mi, Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Elbistan merkezli depremi şiddetli hisseden Ankaralılar, önlemlerini erkenden almak istiyor. Peki, Ankara deprem riskli ilçeler hangileri? Ankara deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? İşte Ankara deprem risk haritası ve diğer detaylar