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Haberler Yaşam Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi
Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:54

Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem farkındalığı yurtta oluşurken, nispeten depremleri az hisseden Başkent'te "Ankara deprem bölgesi mi, Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Elbistan merkezli depremi şiddetli hisseden Ankaralılar, önlemlerini erkenden almak istiyor. Peki, Ankara deprem riskli ilçeler hangileri? Ankara deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? İşte Ankara deprem risk haritası ve diğer detaylar

Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

Ankara deprem bölgesi mi, hangi ilçeler riskli gibi sorular yer almakta. Yaşanan büyük depremler sonrası vatandaşlar önlemlerini erkenden almak isterken, büyük fay hatlarından uzakta olan Ankara ilimiz için deprem riski diğer illere göre nispeten az. Peki, Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar

Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Ankara 3. derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.

3. derece riskli iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: ANKARA'YI TEHDİT EDEN FAY HATTI YOK!

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'da ciddi şekilde tehdit eden bir fay sisteminin bulunmadığını geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda bildirmişti. Açıklama şöyle:

""Arkadaşlar, bizzat Ankara'yı ciddi şekilde tehdit eden bir fay sistemi yok. Bu kent ancak kuzeydeki Kuzey Anadolu fayındaki depremleri veya doğusundaki Kırıkkale'de olabilecek depremleri sadece hisseder. Kimse endişe etmesin"

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