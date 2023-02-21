Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler ve mahalleler listesi

NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: ANKARA'YI TEHDİT EDEN FAY HATTI YOK!

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'da ciddi şekilde tehdit eden bir fay sisteminin bulunmadığını geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda bildirmişti. Açıklama şöyle:

""Arkadaşlar, bizzat Ankara'yı ciddi şekilde tehdit eden bir fay sistemi yok. Bu kent ancak kuzeydeki Kuzey Anadolu fayındaki depremleri veya doğusundaki Kırıkkale'de olabilecek depremleri sadece hisseder. Kimse endişe etmesin"