Haberler Yaşam ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:17

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Güncellenen kura takvimine göre, Ankara kurası 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri için yapılan Ankara TOKİ kura çekilişi ile toplamda 18 bin 450 konut hak sahiplerini buluyor. Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilirken Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir? İşte, Ankara kura çekimi canlı izle ekranı…