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Haberler Yaşam ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:17

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Güncellenen kura takvimine göre, Ankara kurası 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri için yapılan Ankara TOKİ kura çekilişi ile toplamda 18 bin 450 konut hak sahiplerini buluyor. Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilirken Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir? İşte, Ankara kura çekimi canlı izle ekranı…

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Haftalık olarak güncellenen kura takvimine göre, 2 Ocak'ta açıklanmaya başlayan Ankara başvuru sonuçları bugün de devam ediyor. 14 ilçede toplam 18 bin 450 konutun hak sahiplerinin belirlendiği Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla takip ediliyor. Başvuru sahipleri, noter huzurunda ve canlı yayında çekilen kuraların ardından 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine kurumun resmi sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi…

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE HATAY İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başladı.

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TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek.

14 ilçede toplam 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2023 | Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

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