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Haberler Yaşam Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 14:33

Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?

Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye'de soğuk hava ve kar yağışı kendini gösterdi. Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Bu noktada yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan öğrenciler Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Şubat Pazartesi günü okullarda 2. dönem ders zili çalacak. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilme durumu var. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler Meteoroloji hava durumu tahminleri ile beraber Ankara Valiliği kar tatili açıklamalarını takip ediyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi olacak, son durum ne? İşte, detaylar…

Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu Pazartesi günü okula dönecek olan öğrenciler tarafından yanıt aramaya başladı. Kışların çetin geçtiği Ankara'da ocak ayının son günlerine doğru soğuk hava etkili oldu. Başkentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bu noktada Pazartesi günü yarıyıl tatilinin sona erecek olması nedeniyle 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: Ankara'da okullar tatil mi olacak, valilik açıklaması geldi mi? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile Ankara Valiliği açıklamaları…

Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI!

Ankara'da yüksek kesimler ile kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte; bazı vatandaşlar kartopu oynarken, buzlanma nedeniyle sürücüler trafikteki zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gün Ankara'nın merkezinde başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

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Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ!

Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Peki, pazartesi okullar açılacak mı? İşte yanıtı...

Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?

ANKARA'DA 6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz pazartesi okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Okullarda kar tatili olması durumunda haberimizdeki yerini alacak.

Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?
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