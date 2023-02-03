Haberler Yaşam Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 14:33

Ankara’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Ankara’da okullar tatil mi olacak?

Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye'de soğuk hava ve kar yağışı kendini gösterdi. Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Bu noktada yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan öğrenciler Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Şubat Pazartesi günü okullarda 2. dönem ders zili çalacak. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilme durumu var. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler Meteoroloji hava durumu tahminleri ile beraber Ankara Valiliği kar tatili açıklamalarını takip ediyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi olacak, son durum ne? İşte, detaylar…