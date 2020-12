Ankara'da bu kez petshopa baskın: 19 hayvana el konuldu

SON DAKİKA: HAYVANLARA YÖNELİK TECAVÜZ VE İŞKENCE İDDİASI

El konulan hayvanlar, Mamak Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Hayvanların teslim edilmesine eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, son günlerde yaşanan üzücü olaylardan bir tanesine daha şahit olduklarını belirterek, "Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Ankara'da kaçak ve merdiven altı üretime son vereceğimize inanıyoruz. Bu hayvanların durumunu görünce merhameti ve vicdanı olan her insanın vicdanı kanıyor. Bu hayvanların her biri son derece sağlıksız şartlarda üretilerek, yüksek rakamlara satılıyor ve daha sonra bu hayvanlar terk edilerek, sokaklarda işkenceye, tecavüze ve her türlü kötü muameleye maruz kalıyor. Biz Ankara'daki bu özverili çalışmanın tüm Türkiye'de gerçekleştirilmesini istiyoruz. Biz Ankara'da bunu başardık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.