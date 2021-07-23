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Haberler Yaşam Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.07.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 08:52

Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!

Ankara'da, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin, güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri de ortaya çıktı...

Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti.

Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!

Onur Eker ve dedesi, dün öğle vakitlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı.

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Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!

Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti.

Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!

Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu.

Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!

Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.

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