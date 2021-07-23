HaberlerYaşamAnkara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.07.2021 08:44Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 08:52
Ankara’da kurbanlığın peşinden giden Onur Eker'in cesedine ulaşıldı: Tıp öğrencisinin son görüntüsü de ortaya çıktı!
Ankara'da, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin, güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri de ortaya çıktı...