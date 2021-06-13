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Haberler Yaşam Ankara'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:19

'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!

'da üniversitede öğretim görevlisi S.G.K. hakkında, oturduğu apartmanın otoparkına sığınan sokak köpeklerini, suyla ıslatıp, elinde çubukla kovaladığı gerekçesiyle 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. S.G.K.'nin, köpeklerin yattığı battaniyeyi suyla ıslatıp, mama kaplarını tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı. Olayı ortaya çıkaran hayvansever Avukat Neslihan Pınar Yumuşak, yaptığı açıklamada "Kendisiyle konuştum, 'Size ne yapıyor, ne rahatsızlık veriyor' dedim. Bana, 'O hayvanları görünce benim midem bulanıyor' cevabını verdi. Ben şok oldum." dedi.

Ankara'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!

Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan avukat hayvansever Neslihan Pınar Yumuşak, geçen yıl 22 Eylül'de, binanın otoparkına sığınmalarının ardından beslemeye başladığı sokak köpeklerinin yattığı battaniye ve minderler ile kaplarda bulunan mamaların ıslak olduğunu fark etti.

Ankara'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!

Neslihan Pınar Yumuşak, minder ve mamalardan çamaşır suyu kokusu da gelmesi üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerine haber verdi.

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Ankara'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!

Polisin bina güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine, apartmanda oturan öğretim görevlisi S.G.K.'nin çamaşır suyu bidonuna su doldurarak köpeklerin yattığı yerdeki minderlere döktüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca S.G.K.'nin mama ve su kaplarını tekmelediği, elindeki çubukla köpekleri kovalayarak, otoparktan çıkardığı yer aldı.

Ankara'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!

Yumuşak'ın şikayeti üzerine S.G.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturması sonunda öğretim görevlisi kadın hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, 22'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. S.G.K.'nın köpeklere yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görntüleri de delil olarak yer aldı. Ayrıca S.G.K.'nın, köpeklerin yattığı yere sıvı döktüğüne ilişkin bilirkişi raporu da dosyada yer aldı.

Ankara'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!

'OLAYDAN SONRA 3 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ'

Gazetecilere konuşan Avukat Neslihan Pınar Yumuşak, sokakta beslediği 2 hamile köpeğin soğuk ve yağışlı havalarda apartmanın alt katındaki otoparkına sığındığını belirterek, "Ben de bu köpekler betona yatmasınlar diye altlarına minder ve battaniye, yanlarına da kuru mama ve su bıraktım. Bir süre sonra bu mamaların ve minderin ıslak olduğunu fark ettim ve yoğun bir çamaşır suyu kokusu aldım. Güvenlik kamerası görüntülerinden bunu bir komşumuzun yaptığını öğrendik. Olaydan sonra hamile köpeğin yavrularından biri doğumdan sonra, ikisi de anne karnında öldü" dedi.

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