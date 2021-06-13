Ankara'da vicdanları sızlatan olay! Öğretim görevlisi kameralara böyle yakalandı!

'OLAYDAN SONRA 3 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ'



Gazetecilere konuşan Avukat Neslihan Pınar Yumuşak, sokakta beslediği 2 hamile köpeğin soğuk ve yağışlı havalarda apartmanın alt katındaki otoparkına sığındığını belirterek, "Ben de bu köpekler betona yatmasınlar diye altlarına minder ve battaniye, yanlarına da kuru mama ve su bıraktım. Bir süre sonra bu mamaların ve minderin ıslak olduğunu fark ettim ve yoğun bir çamaşır suyu kokusu aldım. Güvenlik kamerası görüntülerinden bunu bir komşumuzun yaptığını öğrendik. Olaydan sonra hamile köpeğin yavrularından biri doğumdan sonra, ikisi de anne karnında öldü" dedi.



