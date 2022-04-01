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Ankara'daki lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
10:52
Ankara'daki lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti
Ankara Polatlı'da kan donduran bir olay yaşandı… Lisede arkadaşının şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittiği E.K. (19) hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca canına kıydı. Mahalleden arkadaşı R.B. (16) de E.K.'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedeniyle babası ile tartışmasının ardından yaşamını sonlandırdı... Öte yandan ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddia ediliyor...