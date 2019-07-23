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'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Klasik otomobil tutkunu, koleksiyoner avukat Metin Özderin'in restore ederek yeniden hayat verdiği İngiliz klasiği kamp tipi kamyonet, nostaljik görünümüyle Başkent caddelerinde ilgi odağı oluyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 21:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 22:20
Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor
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Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Yıllar önce başlayan İngiliz klasik araç merakının tutkuya dönüşmesinin ardından 1962 model Bedford CALV 4 Camper Van'ı 2012'de koleksiyonuna katan Özderin, aracını bu sene trafiğe çıkardı.

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Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Özderin, AA muhabirine, aradan geçen 7 yılı, klasik otomobillere ilgisinin başlama hikayesini ve bu araçları aslına uygun yenileme sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Aracının ruhsatta "kamp tipi kamyonet" olarak geçtiğini ifade eden Özderin, "Aracımı, 2012'de İzmir'deki bir otomobil müzesinden aldım. Her aracıma bir isim verdiğim gibi bunun adını da 'Miss Beddy' koymayı uygun gördüm." dedi.

Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

İlk olarak 2012'de "Müjgan" adını verdiği 1949 Model Austin A70 Hampshire otomobili aldığını ve o zaman İngiliz arabalarının koleksiyonunu yapmayı kafasına koyduğunu dile getiren Özderin, Miss Beddy'nin koleksiyonunun üçüncü aracı olarak yerini aldığını söyledi.

Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Miss Beddy ilk alındığında döşemeleri ve pek çok aksesuarının orijinal olmadığını anlatan Özderin, şöyle devam etti:

"O yıllarda yeterince bilgili değildim. Her ne kadar o zaman bu aracı restore ettirmişsem de bu hiçbir zaman içime sinmedi. 2012'de TÜVTÜRK'ün sağdan direksiyonlu araçları ağır kusurlu bulan genelgesi neticesinde, direksiyonu sola almak ihtimali de olmadığı için bu olumsuzluğu faydaya dönüştürme gayretine giriştim.

Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Aracın orijinal parçalarını toplamak için restorasyonu askıya aldım. İngiltere ve Avustralya'dan parça getirtme sürecine girdim, Temmuz 2017'ye kadar orijinal koltuklardan lastiklere kadar hummalı bir çalışma yapıldı. Bundan sonra aracın rengi dahil her şeyi değişti."

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