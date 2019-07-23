Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Miss Beddy ilk alındığında döşemeleri ve pek çok aksesuarının orijinal olmadığını anlatan Özderin, şöyle devam etti:

"O yıllarda yeterince bilgili değildim. Her ne kadar o zaman bu aracı restore ettirmişsem de bu hiçbir zaman içime sinmedi. 2012'de TÜVTÜRK'ün sağdan direksiyonlu araçları ağır kusurlu bulan genelgesi neticesinde, direksiyonu sola almak ihtimali de olmadığı için bu olumsuzluğu faydaya dönüştürme gayretine giriştim.