Haberler
Yaşam
Ankara'ya gelen erasmus öğrencisi tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım!
Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
12:53
Ankara'ya gelen erasmus öğrencisi tecavüze uğradı: Beni dinle İspanyol kızlara bayılırım!
İspanyol kadın öğrenci Andrea G.R., erasmus programı ile Türkiye'ye geldi... Eğitimine Ankara'da devam etti. Gittiği bir barda ise erkek grubu ile tanışan genç öğrenci, İngilizce pratik yapmak için gittiği evde tecavüze uğradığını söyledi. Açılan davada sanıklar 15'er yıl ceza yedi. Kararda olay gecesi sanıkların rahatsız edici bir şekilde "Beni dinle, İspanyol kızlara bayılırım" şeklinde sözler ifade ettiklerine dikkat çekildi...