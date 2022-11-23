ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi 23 Kasım Çarşamba sabah saatlerinde Düzce'de meydana gelen deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Bursa, Zonguldak ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü 5,9, derinliği ise 6.5 km olarak kaydedildi. Geniş alanda etkili olan deprem sonrası 101 artçı sarsıntı yaşandığı bildirilirken vatandaşlar, deprem son dakika haberleri araştırmalarını hızlandırdı. Anlık deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? İşte, 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile anlık deprem verileri.