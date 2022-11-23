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Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:03

ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi 23 Kasım Çarşamba sabah saatlerinde Düzce'de meydana gelen deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Bursa, Zonguldak ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü 5,9, derinliği ise 6.5 km olarak kaydedildi. Geniş alanda etkili olan deprem sonrası 101 artçı sarsıntı yaşandığı bildirilirken vatandaşlar, deprem son dakika haberleri araştırmalarını hızlandırdı. Anlık deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde? İşte, 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile anlık deprem verileri.

ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen Düzce son dakika depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listelerinde yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce Gölyaka ilçesinde saat 04.08'i gösterdiğinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.5 kim derinliğinde meydana gelen deprem Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Zonguldak gibi illerde de hissedildi. Geniş bir alanda etkili olan deprem sonrası 101 artçı sarsıntı daha yaşandı. Depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Kasım Kandilli ve AFAD anlık deprem verileri ile son dakika depremler listesi.

ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyuruluyor.

En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

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ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA: DÜZCE'DE 5,9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Kasım Çarşamba saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illerinde hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce Gölyaka'da meydana gelen depremin ardından saat 09.05 itibarıyla; en büyüğü 4,3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır

ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

23 KASIM 2022 CUMA AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA