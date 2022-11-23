ANLIK DEPREM VERİLERİ: Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA: DÜZCE'DE 5,9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Kasım Çarşamba saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illerinde hissedildi.



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce Gölyaka'da meydana gelen depremin ardından saat 09.05 itibarıyla; en büyüğü 4,3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır