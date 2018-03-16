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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Giriş Tarihi: 16.03.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 10:28
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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar
Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Dün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı... Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı döken de... , baba, kardeş, eş... Hepsi birbirini teselli etmeye çalıştı. Bassam, sevgilisinin fotoğrafına son kez gülümseyerek baktı. Sevdikleri kadınları kazada yitiren Murat ve Sinan birbirine güç verdi... FETÖ kumpasıyla işten atılan pilot Melike Kuvvet için askerler nöbet tuttu. İşte o çok zor anlardan kareler.

Dün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı döken de... Anne, baba, kardeş, eş... FETÖ kumpasıyla ordudan atılan uçağın pilotu Melike Kuvvet'in cenazesinde adeta iadeiitibar yapıldı.

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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar
Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Pilotun tabutuna binbaşı rütbeli pilot uçuş tulumu bırakılırken daha önce birlikte görev yaptığı arkadaşları saygı nöbeti tuttu. Melike Kuvvet, pilot yüzbaşı olarak görev yaparken FETÖ kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti. Kuvvet, açtığı davaları kazanarak mayıs ayında binbaşı rütbesi ile tekrar göreve dönmeyi beklediği öğrenildi.

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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar
Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Pilot Melike Kuvvet'in si Emine Kuvvet, kızının tabutunun üzerine konan üniformasına sarılıp öptü.

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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar
Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Jet faciasında yakınlarını kaybedenler birbirini teselli etmeye çalıştı. Bassam, sevgilisinin fotoğrafına son kez gülümseyerek baktı. Sevdiği kadınları kazada yitiren Murat ve Sinan birbirine güç verdi... İşte o çok zor anlardan kareler.

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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar
Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Sevdiğini kaybeden iki adamın acısı...

n'ın nişanlısı Murat Gezer ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı.

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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar
Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Baba ve kardeşten veda...

n'ın babası Hüseyin Başaran, oğlu Can Başaran'a sarıldı

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, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar
Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Aslı İzmirli'nin si Gülay İzmirli ile babası Coşkun İzmirli.

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