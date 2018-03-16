Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Dün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı... Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı döken de... Anne, baba, kardeş, eş... Hepsi birbirini teselli etmeye çalıştı. Bassam, sevgilisinin fotoğrafına son kez gülümseyerek baktı. Sevdikleri kadınları kazada yitiren Murat ve Sinan birbirine güç verdi... FETÖ kumpasıyla işten atılan pilot Melike Kuvvet için askerler nöbet tuttu. İşte o çok zor anlardan kareler.

Dün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı döken de... Anne, baba, kardeş, eş... FETÖ kumpasıyla ordudan atılan uçağın pilotu Melike Kuvvet'in cenazesinde adeta iadeiitibar yapıldı.