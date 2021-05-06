Anneler günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? En güzel, Kısa, Uzun 2021 Anneler günü mesajları, sözleri ve tarihi!

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu yıl da heyecanla bekleniyor. Çocuklar anneleri için özel hediye paketleri hazırlarken bugünün tarihini merak ediyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen annelerimizin günü tarihi aslında çok eski zamana dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. Peki, bu yıl anneler günü ayın kaçına denk geliyor? Anneler günü ne zaman? İşte detaylar;