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Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Kemerburgaz'daki kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok olayın ardından önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'de bir taksiye binerken de görüntülenmişti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni görüntüler geldi. Timur Cihantimur'un kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...