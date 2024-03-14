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Haberler Yaşam Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 00:07

Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Kemerburgaz'daki kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok olayın ardından önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'de bir taksiye binerken de görüntülenmişti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni görüntüler geldi. Timur Cihantimur'un kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!

CİHANTİMUR'UN KAZA SONRASI PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI!

Türkiye'nin konuştuğu Eyüpsultan'daki ATV kazasıyla ilgili yeni görüntüler! Katil Timur Cihantimur'un olay yaşandıktan hemen sonra cep telefonu ile kaza yerini görüntülediği ve paylaştığı ortaya çıktı. Üstelik Cihantimur arabasını görüntülerken küfürlü ifadeler de kullanarak paylaşımda bulunmuş.

Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!

İşte o anlar....

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un kaza anı paylaşımı ortaya çıktı

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Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!

CANAVAR ANNE VE OĞLU NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur da Eyüpsultan'daki ATV kazasının ardından ilk kez ortaya çıktı. Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.

Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!

Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti.

Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi | Video

Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!

Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve T.C bindikleri taksiyle uzaklaştı.

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