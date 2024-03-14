Annesi Eylem Tok ile kaçan Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı!

CANAVAR ANNE VE OĞLU NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur da Eyüpsultan'daki ATV kazasının ardından ilk kez ortaya çıktı. Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.