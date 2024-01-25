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Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…
Giriş Tarihi: 25.01.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
12:10
Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…
Erkek arkadaşıyla birlikte yaşayabilmek için bir anne, 7 yaşındaki çocuğunu terk etti! akıllara durgunluk veren bu olaydan sonra yaşananlar ise hem dram hem de büyük bir mücadeleye dönüşmüş. 7 yaşındaki çocuk 2 yıl boyunca elektriksiz ve ısınması olmayan evde hayatta kalmak için öyle şeyler yapmış ki…