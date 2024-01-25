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Giriş Tarihi: 25.01.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 12:10

Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…

Erkek arkadaşıyla birlikte yaşayabilmek için bir anne, 7 yaşındaki çocuğunu terk etti! akıllara durgunluk veren bu olaydan sonra yaşananlar ise hem dram hem de büyük bir mücadeleye dönüşmüş. 7 yaşındaki çocuk 2 yıl boyunca elektriksiz ve ısınması olmayan evde hayatta kalmak için öyle şeyler yapmış ki…

Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…

Güney Fransa'da ne ısıtması ne de elektriği olmayan bir dairede iki yıl boyunca yalnız yaşamak zorunda kalan bir çocuk, annesinin ardından büyük mücadele ile hayatta kaldı.

Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…

Annesi erkek arkadaşının yanına taşındıktan sonra Angoulême'nin eteklerindeki bir köy olan Nersac'ta bir dairede tek başına yaşamak zorunda kalan çocuk, hayatına devam etmek için çaba göstedi.

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Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…

2020'den 2022'ye kadar yalnız yaşayan çocuk, bu süre zarfında sıcak suyun, ısıtmanın ve elektriğin olmadığı dönemler geçirdi. Bu sürede soğuk suyla yıkanmak ve ısınabilmek için uyku tulumu ve battaniyeler altında yaşamak zorunda kaldı.

Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…

Beslenmek için ise hırsızlık yapmak zorunda kaldı. Yakınında domates yetiştirilen bir balkondan domates çaldı ve komşularından tek tek yiyecek almaya çalıştı.

Annesinin terk ettiği 7 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Elektriksiz evde hayatta kalmak için öyle bir şey yapmış ki…

The Times'ın haberine göre; oğlunun yalnız yaşadığı ortaya çıkmadan önce, komşular anneye ulaşmaya çalışmıştı. Komşular, anneye endişelerini dile getirdiğinde anne, "çocuğuna baktığını ve işine burnunu sokmamalarını" cevabını verdi.

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