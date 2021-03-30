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Antalya sokaklarında at koşturuyor! Gören bir daha bakıyor
Antalya'da yaşayan emekli havacı Albay Beytullah Buğdaycı, emekli olduktan sonra hayatını atına göre şekillendirdi. Kovboy şapkası takıp İngiliz cinsi 13 yaşındaki atı ile Konyaaltı sokaklarında gezen Buğdaycı'nın sahildeki dalgalar arasındaki görüntüleri ise ilgi çekti. Sahilde ve sokakta ilgi gösterilen Buğdaycı, çocukların ata binme isteklerini de geri çevirmedi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021
11:39
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
11:44
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