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sokaklarında at koşturuyor! Gören bir daha bakıyor

'da yaşayan emekli havacı Albay Beytullah Buğdaycı, emekli olduktan sonra hayatını atına göre şekillendirdi. Kovboy şapkası takıp İngiliz cinsi 13 yaşındaki atı ile sokaklarında gezen Buğdaycı'nın sahildeki dalgalar arasındaki görüntüleri ise ilgi çekti. Sahilde ve sokakta ilgi gösterilen Buğdaycı, çocukların ata binme isteklerini de geri çevirmedi.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 11:44
Antalya sokaklarında at koşturuyor! Gören bir daha bakıyor

ilçesinde yaşayan emekli havacı albay 57 yaşındaki Beytullah Buğdaycı'nın at sevgisi süvari olan babasından dinlediği hikayeler nedeniyle küçük yaşta başladı.

Antalya sokaklarında at koşturuyor! Gören bir daha bakıyor

İçinde atlara karşı hep bir sevgi ve ilgi olan Buğdaycı'nın, görev yaptığı yerdeki atlı birlik ile yaşam şekli değişmeye başladı.

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Antalya sokaklarında at koşturuyor! Gören bir daha bakıyor

Boş zamanlarında bu merkezde atlarla ilgilenen ve kendi çabalarıyla binmeyi öğrenen Buğdaycı, hobi olarak başladığı binicilik sporu emekli olmasıyla birlikte yaşam tarzına dönüştü.

Antalya sokaklarında at koşturuyor! Gören bir daha bakıyor

Sürekli binicilik merkezlerinde atlarla zaman geçiren Buğdaycı, bir arkadaşının tavsiyesi ile 5 yıl önce ismi 'Sunny' olan İngiliz atı aldı.

Antalya sokaklarında at koşturuyor! Gören bir daha bakıyor

Atıyla bir çocuk gibi ilgilenen ve onu en yakın dostu olarak gören Beytullah Buğdaycı, 'arkadaşım' dediği atının bakımlarını ve temizlik işlemlerini de kendisi yapıyor.

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