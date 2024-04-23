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Haberler Yaşam Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 15:22

Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!

Antalya Konyaaltı'nda bayramın üçüncü günü teleferik faciası yaşandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazada, yüzlerce kişi saatler süren operasyonla teleferik kabinlerinden kurtarıldı. Soruşturma sürerken kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin yolcuların uyarması üzerine teleferiği durdurduğu, ancak 25 saniye sonra yeniden çalıştırdığı anlar, kontrol odasının güvenlik kameralarına yansıdı!

DHA
Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti. Teleferik kabinlerinde bulunan yüzlerce yolcu, saatler sürek operasyonla kurtarılabildi.

Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!

OTOMASYON AMİRİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!

HİÇBİR KONTROL YAPMADI, SİSTEMİ 25 SANİYE SONRA AÇTI

Soruşturma sürerken, olay sırasında kontrol odasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!

Görüntülerde, kabinden inen bir yolcunun kontrol odasına giderek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi uyardığı, Yellice'nin bunun üzerine sistemi kapattığı görülüyor.

Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!

Ancak güvenlik kamerası görüntülerine göre, Yellice'nin cep telefonuyla görüşüp durdurma işleminden 25 saniye sonra, hiçbir kontrol yapmadan sistemi tekrar çalıştırdığı görüntülere yansıdı.

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