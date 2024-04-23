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Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
15:22
Antalya teleferik kazasında yeni görüntü: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış!
Antalya Konyaaltı'nda bayramın üçüncü günü teleferik faciası yaşandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazada, yüzlerce kişi saatler süren operasyonla teleferik kabinlerinden kurtarıldı. Soruşturma sürerken kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin yolcuların uyarması üzerine teleferiği durdurduğu, ancak 25 saniye sonra yeniden çalıştırdığı anlar, kontrol odasının güvenlik kameralarına yansıdı!