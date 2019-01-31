Bu akşam Antalya'da, iddiaya göre elinde tabanca olan 2 kişi ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alıp kaçtı. Antalya'da ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip ellerindeki para dolu çantayı çalan 2 kişi kayıplara karıştı. Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait ATM'de meydana geldi. İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla 40 bin TL getirerek 29 bin TL bulunan ATM'ye yüklemek istedi. Para çantalarını alan güvenlik görevlileri ATM'nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı. İddiaya göre bu sırada elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi ATM'nin yanına gelerek güvenlik görevlilerini tehdit etti. Görevlilerden para dolu çantalarla ATM'de bulunan parayı alan iki şüpheli, olay yerinden kaçtı. Şüpheliler karanlıkta izlerini kaybettirirken olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.