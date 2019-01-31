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'da 'ye para yükleyen görevliler soyuldu

Bu akşam 'da, iddiaya göre elinde tabanca olan 2 kişi 'ye para yükleyen güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alıp kaçtı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.01.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 23:42
Antalya'da ATM'ye para yükleyen görevliler soyuldu

'da 'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip ellerindeki para dolu çantayı çalan 2 kişi kayıplara karıştı.

Antalya'da ATM'ye para yükleyen görevliler soyuldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait 'de meydana geldi.

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Antalya'da ATM'ye para yükleyen görevliler soyuldu

İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla 40 bin TL getirerek 29 bin TL bulunan 'ye yüklemek istedi.

Antalya'da ATM'ye para yükleyen görevliler soyuldu

Para çantalarını alan güvenlik görevlileri 'nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı.

Antalya'da ATM'ye para yükleyen görevliler soyuldu

İddiaya göre bu sırada elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi 'nin yanına gelerek güvenlik görevlilerini tehdit etti.

Antalya'da ATM'ye para yükleyen görevliler soyuldu

Görevlilerden para dolu çantalarla 'de bulunan parayı alan iki şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Antalya'da ATM'ye para yükleyen görevliler soyuldu

Şüpheliler karanlıkta izlerini kaybettirirken olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

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