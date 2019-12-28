Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

Antalya'da bir mağazanın açılışında 'İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas' kampanyasına katılmak isteyenler birbirlerini ezdi. Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezilme tehlikesi atlattı. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Bu sırada bazı müşteriler arasında arbede yaşandı. Mağaza görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi.