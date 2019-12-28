Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

'da halı almak isteyenler birbirini ezdi

'da bir mağazanın açılışında 'İlk 50 kişiye halı ve paspas' kampanyasına katılmak isteyenler birbirlerini ezdi. Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezilme tehlikesi atlattı. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Bu sırada bazı müşteriler arasında arbede yaşandı. Mağaza görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:37
Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

Kepez ilçesinde açılışı yapılan bir halı mağazası açılışa özel ilk 50 müşterisine halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, saat 10.00'da açılacak mağazanın önünde saatler öncesinde kuyruk oluşturdu.

Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, kapıların açılmasıyla koşarak içeri girmeye çalıştı. Yoğunluk nedeniyle mağazanın otomatik kapıları kırıldı. Yoğunluk nedeniyle bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. Ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezilme tehlikesi atlattı. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Bu sırada bazı müşteriler arasında arbede yaşandı. Mağaza görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi.

Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

Mağaza sorumlusu Enes Satılmış, bu kadar yoğunluğu beklemediklerine söyledi.

Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

Satılmış, "Fabrikadan halka direkt satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. ürünlerin yanı sıra 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu" dedi.

Antalya'da bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN