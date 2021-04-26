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Haberler Yaşam Antalya'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı
Giriş Tarihi: 26.04.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:23

'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı

'da hava sıcaklığı 24 derece ölçülen ilçesindeki plajlar, 3 günlük kısıtlama sonrası kalabalıklaştı. Yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi.

Antalya'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı

'nın hava sıcaklığı 24 derece ölçülen ilçesindeki plajlar, 3 günlük kısıtlama sonrası kalabalıklaştı. Yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi.

Antalya'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı


'da hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken, yerli- yabancı turistler plajlara akın etti.

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Antalya'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı

Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girerek, güneşlendi. Kentte 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar da hareketlendi.

Antalya'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı

'ALANYA'DA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Belarus'tan 'ya tatile gelen Alisa Avsarova (32), "Burada olmayı çok seviyorum. Burası çok hoşuma gidiyor.

Antalya'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı

Belarus'a hala kar yağıyor. Orası halen çok soğuk, 7 derece ve çok rüzgarlı.

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