Antalya'da hava sıcaklığı 24 dereceye ulaştı! Plajlar doldu taştı

Antalya'nın hava sıcaklığı 24 derece ölçülen Alanya ilçesindeki plajlar, 3 günlük kısıtlama sonrası kalabalıklaştı. Yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girerek, güneşlendi. Kentte 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar da hareketlendi. 'ALANYA'DA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM' Belarus'a hala kar yağıyor. Orası halen çok soğuk, 7 derece ve çok rüzgarlı. Burası çok güzel ve sıcak. Koronavirüsten de korkmuyorum. Kendimi çok iyi koruyorum. Burada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Herkesin de buraya gelmesini tavsiye ediyorum' dedi.