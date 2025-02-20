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Haberler Yaşam Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: “Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…”
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:59

Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: “Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…”

Antalya'da, meydana gelen korkunç olayda, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı "neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tek yumrukla öldüren Kıvanç Şensöz hakim karşısına çıktı. Öte yandan o görüntüleri tekrar izleyen babanın, gözyaşları eşliğindeki ifadesi yürekleri yaktı. "Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…"

DHA
Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…

Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024 günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti.

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Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…

Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…

Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Otopsi raporunda, Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma ve kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…

"BİZİM AİLEMİZİ DAĞITTI"

'Kasten öldürme' suçundan tutuklu sanık Kıvanç Şensöz'ün Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Taraflar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen Yıldırıcı'nın annesi Aysun Yıldırıcı, "Sanık olaydan önce evimizin civarına geldi. Motosikletle evin etrafında dolaşıyordu. Oğlumu telefonla aradığında söylediklerini önemsememiştik. Küfür ve hakaretler etti.

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