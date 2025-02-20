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Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: “Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…”
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
18:59
Antalya’daki çiçekçiyi tek yumrukla öldüren cani hakim karşısında! Acılı baba gözyaşlarına boğuldu: “Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…”
Antalya'da, meydana gelen korkunç olayda, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı "neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tek yumrukla öldüren Kıvanç Şensöz hakim karşısına çıktı. Öte yandan o görüntüleri tekrar izleyen babanın, gözyaşları eşliğindeki ifadesi yürekleri yaktı. "Benim oğlum şuanda evde olmalıydı, toprak altında değil…"