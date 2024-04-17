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Antalya’daki teleferik faciasında hayatını kaybetmişti: O detay yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
16:08
Antalya’daki teleferik faciasında hayatını kaybetmişti: O detay yürek yaktı!
Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen Tünektepe Teleferik faciasında Memiş Gümüş, yaralanan 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Feci kazada beli ve bacağı kırılan büyük oğlu Lütfüllah Gümüş taburcu edildi. Ailenin küçük oğluyla ilgili o detay ise yüreklere işledi.