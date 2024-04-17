Antalya’daki teleferik faciasında hayatını kaybetmişti: O detay yürek yaktı!

TEDAVİLERİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 7 kişi ise aynı gün tedavileri için farklı hastanelere gönderildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Herdem Eyyüpoğlu, Kaan Akgün ve Özlem Şahin'in tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün büyük oğlu Lütfüllah Gümüş ise Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.