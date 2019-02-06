Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SERALARIN ÖRTÜLERİ YIRTILDI
Kaş'ta dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle Palamut Mahallesi'nde ağaçlar devrildi, bir trafonun üzerine devrilen ağaç nedeniyle ise mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Eşen Çayı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle büyüyen yangına Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman ekipleri müdahalede bulundu. Saat 22.00 sıralarında başlayan yangın 6 arazöz, 6 teknik eleman ve 20 orman işçisinin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak 02.30 sıralarında tamamen söndürüldü. Yangında 7 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.