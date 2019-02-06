Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi

Antalya'da fırtına ve hortum beklenen 5 ilçeden Kaş'ta ağaçlar devrildi, seraların plastik örtüleri yırtıldı. Demre'de de bazı seralarda ufak çapta hasar meydana gelirken, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde ise yer yer şiddetini artıran fırtına ve yağmur devam ediyor.