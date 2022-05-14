AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF sınav yeri öğrenme - öğrenci giriş ekranı ile 2022 final sınav belgesi ve sınav yerleri sorgula!

AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri öğrencilerin bilgisine sunuldu! Sınav giriş belgelerinin erişime açılması üzerine, AÖF'lüler sınav belgesi nasıl alınır, nereden indirilir gibi sorularla incelemelere başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarından önce, sınavların yapılacağı tarih ve AÖF sınav yeri öğrenme ve giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor. AÖF sınavları ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır? AÖF öğrenci giriş ekranı ile 2022 final sınav belgesi ve sınav yeri sorgula!