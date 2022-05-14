AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: AÖF sınav yeri öğrenme - öğrenci giriş ekranı ile 2022 final sınav belgesi ve sınav yerleri sorgula!

AÖF sınav yerleri ve sınav giriş belgesi için araştırmalar hız kazandı. 2-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen vize sınavlarının ardından, mayıs ayının son haftalarında yapılması planlanan final sınavları gündem oldu. Sınava girmeye hazırlanan öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, sınav yerleri nasıl öğrenilir diye araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, dönemin son sınavı olan final sınavı için hazırlıklarda sona geldi. AÖF öğrenci giriş ekranı ile 2022 final sınav belgesi ve sınav yeri sorgula!